Buslijn 140 rijdt toch niet naar Den Bosch in de vroege ochtend

Saamhorig­heid troef op uitver­kocht Feest in het Park Festival in Tilburg

TILBURG - Voor elk wat wils op het festival in het Reeshofpark dit weekend. Tenminste voor de liefhebbers van Nederlandstalige muziek en van een fout feestjes-podium. Maar de muzieksoort is niet het belangrijkst . ‘Hier is vooral saamhorigheid.’

26 juni