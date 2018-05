Ritje in bus in Tilburg escaleert: asielzoekers weigeren te betalen, vluchten spoor op en bekogelen agenten

R-Newt zet toezicht­hou­ders in tegen jeugdover­last in Tilburg

8:17 TILBURG - In de strijd tegen jeugdoverlast in de stad gaat R-Newt vier jeugdtoezichthouders inzetten. De aanpak is vooralsnog tijdelijk. Het is een noodgedwongen alternatief voor de jeugdboa's.