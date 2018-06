Buurman slaat Angela gebroken kaak: 'Als mijn zoon (14) er niet tussen sprong, was hij niet gestopt'

Ze reed in haar auto, met haar zoon naast haar, toen ze bij het afslaan een fietser naar haar hoorde schreeuwen. Hij had grote fietstassen aan zijn fiets hangen, waarschijnlijk had ze die aangetikt. Ze had geen klap gehoord tegen haar auto, maar wist dat er iets gebeurd was, omdat de fietser zo overstuur leek.



Damen stapte uit om te vragen hoe het met hem ging en om zich te verontschuldigen. Zonder dat hij antwoord gaf, zette de 29-jarige Tilburger - die volgens Damen een hele rustige indruk maakte - zijn fiets aan de kant, zette de spullen die hij in zijn hand had op de grond en liep op haar af. ,,Ik wist niet wat me overkwam, maar ineens gaf hij een keiharde trap op mijn been."