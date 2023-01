Buurt maakt werk van jubileum Wilhelminapark, oudste park Tilburg bestaat 125 jaar

De officiële aftrap van het jubileumjaar vond deze week plaats in museum De Pont, waar buurtbewoners onder meer een lezing kregen over de bomen in het park en de architectuur van de panden rondom. De rest van het jaar zullen er maandelijks kleinschalige activiteiten in het park plaatsvinden, zo laat Dorith van der Lee weten. Zij is samen met Marjo Dirks programmamaker van het jubileumjaar.