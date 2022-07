Buurt niet blij met vier festivals bij Beekse Bergen: ‘Nu niet doodgaan, want de ambulance kan er niet bij’

Toch tijdelijke bezoekers­re­ge­ling voor bewoners Spoorzone Tilburg, maar het blijft behelpen met parkeren

TILBURG - Er komt alsnog een tijdelijke bezoekersregeling voor bewoners van de Spoorzone in Tilburg. Zolang de bezoekers nog niet terechtkunnen in de Zwijsenparkeergarage, kunnen zij tegen gereduceerd tarief parkeren langs de Burgemeester Brokxlaan of op het Klinkerterrein.

25 juli