Café te koop: deze Brabantse horecapanden wachten op een nieuwe eigenaar

Udenhout en Goirle krijgen er nóg een glasvezel­ka­bel bij: kapitaal­ver­nie­ti­ging of business model?

GOIRLE/UDENHOUT - Op bedrijventerreinen in Udenhout en Goirle ligt al glasvezel, maar is of wordt een tweede net aangelegd. Absurd, vindt Midden-Brabant Glas, de coöperatie die de eerste glasvezel legde. Maar concurrent Glaspoort ziet het probleem niet en ‘wil keuze bieden’.

11 januari