Cannabis als medicijn? Ja en er is behoefte aan meer onderzoek en meer soorten, zegt de minister

Eerste editie Spoorpark Live ‘heel soepel verlopen’, festival keert volgend jaar terug in Spoorpark

TILBURG - Spoorpark Live keert volgend jaar terug voor een tweede editie in het Tiburgse stadspark. Volgens parkmanager Sophie Peters is het festival ‘heel soepel verlopen’. Er waren geen vechtpartijen of andere ernstige incidenten, wel veel complimenten van bezoekers.

20 juni