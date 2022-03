CDA en De Gewone Man aan kop in voorlopige uitslag Oirschot

Deze tussentijdse uitslag is op basis van de op maandag en dinsdag uitgebrachte stemmen bij de stembureaus in het gemeentehuis in Oirschot en Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw in Middelbeers. In totaal stemden op die dagen in die bureaus 1482 inwoners. Oirschot kent bijna 15.000 stemgerechtigde inwoners.