Chauffeurs als de dood voor gele hesjes op Franse wegen: ‘Hun wil is wet’

‘Waarom zou ik mijn ramen kapot maken? Ik krijg altijd de schuld’

8:00 BREDA/TILBURG - De 32-jarige verdachte had al eens aangeklopt bij de Vliegbasis Gilze-Rijen. Of ze de tijden waarop ze vliegen met F16's niet aan kunnen passen. Hij deed geen oog dicht als hij die machines boven zich hoorde. Haider I. is met een trauma naar Nederland gekomen vanuit Irak. Vandaag staat hij voor de politierechter in Breda. Om geholpen te worden, zo heeft hij tegen de politie gezegd.