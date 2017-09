Chihuahua doodgereden voor ogen 9-jarig meisje

Johan van Laarhoven met spoed naar Thais ge­van­ge­nis­zie­ken­huis, familie in Tilburg bezorgd

16:26 TILBURG - De Tilburgse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die in Thailand is veroordeeld voor witwassen, is woensdag met spoed opgenomen in een Thais gevangenisziekenhuis. Wat hem precies mankeert is niet duidelijk maar familie en zijn Nederlandse advocaat Sidney Smeets maken zich zorgen.