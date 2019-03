D66-wethouder door het stof na FVD-tweet

Binnen zonder sollicite­ren: Goirles bedrijf MamaLoes slecht (bijna) alle drempels voor een baan

25 maart TILBURG - Je achternaam hoef je niet te noemen, je leeftijd evenmin. Er is geen sollicitatiegesprek. Vragen over werkervaring of wat achter je ligt, blijven achterwege. Wie aan het werk wil bij MamaLoes in Goirle komt daar vanaf nu zonder voorwaarden binnen.