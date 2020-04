Daar is ineens Guus Meeuwis om te toosten met Tilburgse ouderen

Kort voor de klok van vieren klonken onder meer Brabant en Tilburg . Vaste metgezel pianist Jan-Willem Rozenboom was er bij. Het werd warm ontvangen. Laten we proosten speelde het tweetal toepasselijk. Dat hadden burgemeester Theo Weterings en het publiek na een live-videoverbinding met de koning om vier uur gedaan.

Tegelijk met Tilburg waren er ook in andere steden in het land zulke verrassingen op het nationale toostmoment. Hun overeenkomst is dat ze op Koningsdag allemaal al eens de huidige koninklijke familie ontvingen. Tilburg had die eer in 2017. De Oranjebond is de initiatiefnemer van de muzikale surprises.