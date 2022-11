Dakloze Jochem doet het gewoon: een al veertig jaar leegstaande woning kraken in Tilburg

Bouw van 68 gasloze zorgwonin­gen bij Het Laar in Tilburg begonnen: ‘Een historisch moment’

TILBURG – Bewoners van woon-zorglocatie Het Laar in Tilburg konden er woensdag via een livestream bij zijn: het slaan van de eerste paal voor Laarstede. Daarmee is de nieuwbouw van start, februari 2024 moeten de 68 nieuwe privéappartementen volgens planning gereed zijn.

16 november