De Cultuurzomer van Claudy: ‘Koken werkt meditatief en ik geniet van de geuren die vrijkomen’

Brandende schuur bij Tilburg zorgt voor zwarte rookwolken boven de A58

TILBURG/HILVARENBEEK - Aan het Boterpad in Tilburg heeft zondagavond een tijd een schuur in brand gestaan. Dit zorgde voor zwarte rookwolken die over de A58 trokken. Meerdere brandweereenheden rukten uit om het vuur te bestrijden en al snel werd het sein brand meester gegeven.