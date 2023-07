De Cultuurzomer van Jochem Otten: ‘Pas na een bezoek aan Theaterfestival Boulevard is mijn zomergevoel compleet’

Dodelijk slachtof­fer bij ernstig ongeluk op N65 bij Ber­kel-En­schot, weg in beide richtingen dicht

BERKEL-ENSCHOT - Op de N65 bij Berkel-Enschot is dinsdag aan het einde van de middag een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen. Dat laat de politie weten. De weg is in beide richtingen afgesloten.