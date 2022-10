De hartenwens van wijlen John Verbunt: weer elke dag muziek voor zieke kinderen

Dronken man stapt na ruzie in Spoordonk in de auto zonder geldig rijbewijs en wordt aangehou­den

SPOORDONK - Een man uit Spoordonk is donderdag na een ruzie thuis dronken in de auto gestapt. Toen de politie hem aanhield en een blaastest afnam, bleek dat hij zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Ook bleek dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard.

30 september