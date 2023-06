De hort op! 5 x dit doe je dit weekend in Tilburg

Gemeente Alp­hen-Chaam heeft geld over, en dat gaat in de spaarpot

ALPHEN-CHAAM - De gemeente moest ruim zes ton betalen aan de eigenaar van een winkelpand in Brouwerij in Chaam, maar toch hield Alphen-Chaam vorig jaar 598.000 euro over. Dat bedrag wil het college van B en W in de spaarpot stoppen.