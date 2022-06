De koninklijke gordijnen vorderen gestaag, maar Máxima zelf loopt een beetje achter met haar borduurwerk

Met videoTILBURG - Mét haar eigen borduurpakketje in de hand kwam koningin Máxima donderdagochtend aan bij het TextielMuseum in Tilburg. Want daar zijn nieuwe gordijnen in de maak voor de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch. Met daarop ook plek voor het Paleis-Raadhuis in Tilburg, de Dommel en het Evoluon in Eindhoven.