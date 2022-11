De kracht van Ragnar Kjartansson schuilt deels in de vele herhalingen

Taxicontro­le in Tilburg en Breda: meer dan de helft heeft papieren niet op orde

TILBURG/BREDA - Meerdere taxichauffeurs in Tilburg en Breda zijn tijdens een controle op personenvervoer vrijdagavond beboet voor het rijden met onjuiste of verlopen papieren. Dat meldt de politie. In Tilburg was het bij twee op de drie taxi’s raak, terwijl in Breda ruim de helft van de taxichauffeurs in overtreding was.

