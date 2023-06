De man achter het Spoorpark neemt afscheid: 'Hoofd niet laten hangen naar tien probleembezoekers’

Kind viel bij gastouder van een speelhuis­je, en daarom mogen de kinderen bij Annika nu niet meer klauteren

BAARLE-NASSAU - Vooral haar eigen kinderen kijken vreemd op van de regels die tegenwoordig gelden bij gastouder Annika Klaassen (28) uit Baarle-Nassau. Want voordat de opvangkinderen ‘s ochtends arriveren, mogen ze op het houten klimrek klauteren. Net als ‘s avonds. Maar niet in de uren als hun moeder gastouder is.