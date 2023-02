De memoires van Cyrille Fijnaut: ‘De polsstok van de politie is te kort’

indebuurt Daisy Festival gaat toch niet weg uit Tilburg: dit is de nieuwe locatie

Daisy zegt doei, was de titel van een onheilspellend filmpje dat op 19 januari op YouTube verscheen. Einde van een tijdperk? Nee hoor, Daisy Festival neemt helemaal geen afscheid van Tilburg! Alleen vind je het festival in 2023 niet meer in de Spoorzone.

2 februari