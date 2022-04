De nieuwe vader abt doet alles ‘in omgekeerde volgorde’ en hij stemde op Esmah Lahlah

Warm welkom Oekraïners: trakteer op Perzisch ijs

Prachtig. Ziet het eruit. Sinds een dikke week wemelt het in mijn wijk van de vlaggen. Meer dan op een gemiddelde Koningsdag. Oekraïense vlaggen zijn het. Vele, vele tientallen. Aan het eind van mijn straat worden de eerste vluchtelingen opgevangen, en er mag dan gisteren ineens sneeuw hebben gelegen, de sfeer is allesbehalve ijzig te noemen. Het welkom is warm. En dat is mooi.

2 april