De oplossing voor een Japans coronaprobleem: Geen knuffels maar Wicky de Poeh op het ijs

In deze Tilburgse gamehal draait het om de lol, niet om de prijzen: ‘Door nostalgie ook leuk voor papa en opa’

TILBURG – 50.000 bezoekers kwamen er afgelopen jaar naar The Gaming Factory in Tilburg. En dus bouwt Tilburger Antonio van der Heijden verder aan zijn succes: de tweede vestiging gaat binnenkort open in Vlissingen, de derde in Nijmegen is ‘vrijwel’ rond.