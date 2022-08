De paardenfamilie van Bokhamer: ‘Als het van voren hinnikt en er achter mest uit komt, verzekeren we het’

Henry en partner Henriëtte Vorster wonen in het huisje tegenover het weilandje aan de Bokhamerstraat, ‘stables’ ('stallen’) staat er op een bordje op hun huisje. Zoals we al vaker zagen in deze serie gaat er ook achter dit huisje op zakformaat een gigantische tuin schuil.



Met stallen en nog meer grond voor de twee pony’s. ,,Onze vriendjes. Vroeger hadden we hier ook paarden staan en was dit de rijbak”, vertellen Henry en Henriëtte (terzijde: haar vader heette Harry, haar broer die ernaast woont eveneens Henry).



In het naburige huis werd de kiem voor het hippische virus gelegd. Daar groeide de vader van Henriëtte op. Hij ging op pad met de kolenman die met paard en wagen rondtrok, dan mocht de vijfjarige Harry het paard leiden als de kolenman weer eens een slok op had. ,,Al wist het paard zelf wel hoe het de ronde moest lopen.” Vader begon later een succesvolle kapsalon, hij handelde ernaast en reed paard voor zijn plezier.