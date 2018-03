De Python staat weer fier overeind: eind maart rollen de karretjes weer

Platform 533: gemeente moet belofte aan Berkel-Enschot nakomen

16:40 BERKEL-ENSCHOT - In Berkel-Enschot hebben een aantal organisaties zich verenigd in Platform 533 om de gemeente Tilburg aan een eerder gedane belofte te houden. "We zouden een grote zaal in Berkel-Enschot krijgen", stelt Ad van der Bruggen, voorzitter van Platform 533. Om de gemeente aan de gedane belofte te herinneren en ten uitvoer te brengen, heeft het platform vorige week een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad.