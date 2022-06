De vijftigste vierdaagse in Berkel-Enschot en Berdi loopt voor de vijftigste keer mee, ze ontmoette er zelfs haar man

Gemeente trekt bijna half miljoen uit voor verbete­ring leefbaar­heid in Biezenmor­tel

BIEZENMORTEL - Bijna een half miljoen, 483.320 euro om precies te zijn. Dat trekken B. en W. van Tilburg uit voor de verbetering van leefbaarheid in Biezenmortel. Het geld is deels bestemd voor de moderniseren van dorpshuis De Vorselaer. Ook is het pand Capucijnenstraat 38 aangekocht. Die woning is van groot belang voor toekomstige woningbouw en de ontwikkeling van het dorpshart.

2 juni