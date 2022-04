Deal verkoop Willem II-stadion niet in gevaar bij mogelijke degradatie

In de erfpachtovereenkomst die Willem II en de gemeente eind vorig jaar afsloten, stond dat de overdracht van het stadion op 1 april zou plaatsvinden. De financiering vanuit Willem II heeft echter vertraging opgelopen, waardoor die datum niet gehaald is. Volgens een woordvoerder van Willem II wacht de club nog op de definitieve conclusies van een bouwkundig onderzoek naar het stadion. Daarnaast is Willem II nog in gesprek met buitenlandse banken over een lening. In Nederland verstrekken de banken geen leningen aan betaald voetbal organisaties.