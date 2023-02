Deze carnavalsfamilie is er helemaal klaar voor; ‘Ooit wil ik prins worden’

Tilburgs bedrijf in reclamedis­plays, dat ook voor de Efteling werkte, is failliet: 22 man op straat

TILBURG - Het Tilburgse bedrijf Multi’s, dat handelt in reclamedisplays, is failliet. Voor de 22 medewerkers is ontslag aangevraagd. Wel is er hoop op een doorstart, stelt de curator.