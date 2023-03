Deze Tilburgse school telt alleen Oekraïense kinderen: ‘Ze zijn veerkrachtig, ongeacht wat ze mee hebben gemaakt’

Familie kan blijven slapen, duurzaam en huisdieren toegestaan: nieuw Eikenhuys is neusje van de zalm

BERKEL-ENSCHOT – De Wever ontvangt woensdag de eerste bewoners in het spiksplinternieuwe Eikenhuys in Berkel-Enschot. Het verpleeghuis is in veel opzichten anders dan bestaande woonzorgcomplexen. Alles is zoveel mogelijk als ‘thuis’. ,,Familie kan blijven slapen.”