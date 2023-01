DI-RECT, Son Mieux, Joost, Froukje zijn de eerste grote namen van Spoorpark LIVE: ‘Dit is pas het begin’

met video Auto botst tegen taxi met drie passagiers in Tilburg, taxichauf­feur gewond naar het ziekenhuis

TILBURG - Een taxichauffeur is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ringbaan-West en de Bredaseweg in Tilburg. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

