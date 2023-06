Disco herleeft in Poppodium 013 met Kool & The Gang

EropuitKool & The Gang scoorde in het disotijdperk hit na hit. Iedereen kent de discoklassiekers Celebration, Get Down On It en Fresh van deze iconische band. Op 7 juni zorgt de band dat de voetjes van de vloer gaan in Poppodium 013 in Tilburg.