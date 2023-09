Dit is wanneer ONLY opent in de Emmapassage

Bierfesti­val Hop over de Grens zoekt overnemer: “Liefst wel met behoud van de sociale insteek”

Tafelronde 195 Taxandria organiseert dit weekend voor de zesde keer het bierfestival Hop over de Grens in Baarle. Met het festival zamelen ze geld in voor verschillende goede doelen. “We hebben nu andere plannen, maar zoeken wel een opvolger om dit winstgevende bierfestival te behouden”, zegt Jeroen Raeijmaekers. “Al sluiten we zonder overnemer een zevende editie zeker niet uit.”