Dit museum in Tilburg herbergt een van de grootste natuurhistorische verzamelingen van Nederland

Een paar opgezette vogels, een sigarenkistje met schelpen. Het is geen schatkist, maar in 1935 wel het begin van het Natuurmuseum. Dat dit museum in Tilburg in staat, blijkt een optelsom van louter toevalligheden, want de stad miste in die tijd een weldoener met een zak met centen of een inwoner met een spraakmakende collectie die een museum rechtvaardigde. Dat schrijft Frans Ellenbroek, oud-directeur van het museum, in zijn boek Een museum voor iedereen.