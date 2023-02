Dit zijn de zes kanshebbers voor de beste Brabantse carnavalskraker

Tutto Bello! In ’s Gravenmoer opent na ‘acht maanden verbouwen en investe­ring van een miljoen euro’ eindelijk de deuren

’S GRAVENMOER - Tutto Bello! opende eind vorig jaar heel even de deuren, maar moest zonder de juiste vergunning weer snel dicht. Vanaf vrijdag 3 februari is ’s Gravenmoer toch echt een restaurant rijker, want Raijmond van Rijn kreeg deze week de juiste papieren.

