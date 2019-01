Dochtertje Mieke (5) van Druiventros-eigenaar aan beterende hand na ernstig ongeluk klimrek

Video + update Flinke brand bij afvalver­wer­ker Attero in Tilburg onder controle

8:27 TILBURG - Bij afvalverwerker Attero aan de Vloeiveldweg in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Een berg afval stond daar in brand. Rond 06.15 is de brandweer vertrokken omdat het vuur onder controle was.