Dode en twee gewonden bij woningbrand in Tilburg, politie doet onderzoek naar oorzaak

Nieuw festival bij Beekse Bergen waar alles draait om speciaal­bie­ren

HILVARENBEEK - Een festival dat draait om bier in plaats van om muziek. Beekse Bergen in Hilvarenbeek maakt op 24 en 25 juni plaats voor Brew@theZoo. Bierliefhebbers krijgen uitzicht op olifanten, gorilla's, nijlpaarden en kunnen kiezen uit bieren van in totaal 25 bierbrouwerijen. Uiteraard is er muziek, biersommeliers delen hun kennis en er zijn diverse eetgelegenheden.

12:58