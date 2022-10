Dode gevonden in woning na steekpartij in Tilburg, man aangehouden

Kees Kruik is aan zijn kronieken toe, al is hij nog lang niet oud

MOERGESTEL - ‘De Kees Kruik Kronieken (1983-2022)’ komen eraan. Het Tilburgse stripfiguurtje blijkt nog even eigenwijs als toen hij dagelijks in de krant de actualiteit spottend becommentarieerde. Vies van commercie was hij ook niet.

17 oktober