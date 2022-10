Dode vrouw (35) gevonden in woning na steekpartij in Tilburg, man (29) aangehouden

Dat meldt de politie. De man raakte zelf ook gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de man zelf de melder is. Hij stond de agenten voor de woning op te wachten. Rond 11.00 uur kwam de melding bij de politie binnen. De straat werd na de vondst van het dodelijke slachtoffer grotendeels afgezet. Het is niet duidelijk wat de relatie tussen de overleden vrouw en de verdachte is.