Dode vrouw gevonden in steeg Tilburg, politie vermoedt misdrijf

UpdateIn een steeg in het centrum van Tilburg is zaterdag het lichaam van een vrouw aangetroffen. Hoewel de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld, heeft de politie het sterke vermoeden dat het om een misdrijf gaat. Het onderzoek is in volle gang en duurt nog de hele nacht.

Het lichaam van de vrouw werd kort voor 22.00 uur gevonden door een omwonende. Er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar al snel was duidelijk dat dit niet meer mocht baten. De politie heeft de plaats delict met linten afgezet. Medewerkers van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) zijn ter plaatse. De politie is ook 's avonds nog een buurtonderzoek gestart.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de identiteit van de vrouw nog onbekend is. Over de omstandigheden waaronder de vrouw werd aangetroffen kon hij in het kader van het onderzoek nog niets zeggen. ,,We zijn nog volop aan het onderzoeken wat er gebeurd is, maar we houden sterk rekening met een misdrijf."