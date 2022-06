Dodelijke aanval door stier bij Tilburgs slachtbedrijf: ‘Een dier kan ineens op hol slaan’

met video Twee auto’s slaan over de kop bij botsing A58 Tilburg, automobi­lis­te gewond naar het ziekenhuis

TILBURG - Bij een botsing op de A58 van Tilburg in de richting van Breda zijn twee auto’s over de kop geslagen. Dat gebeurde rond 02.55 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Bij de botsing raakten twee mensen gewond. Een automobiliste is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

8:41