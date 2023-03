Drama voor Willem II: Tilburgers verspelen dure punten na late gelijkmaker Jong AZ

Bonnie en Danushika werden seksueel uitgebuit: ‘Ik hoopte dat de schoonma­kers iets hoorden, maar helaas’

TILBURG - Ze werkten gedwongen in de prostitutie, ook in hotels en vakantieparken. Bonnie (liever geen achternaam) en Danushika Friederichs werden uitgebuit door mensenhandelaren. ,,In mijn ogen hadden alleen de schoonmakers iets kunnen vermoeden.”