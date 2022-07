Dreigende stalker uit Tilburg krijgt 180 uur celstraf

Buslijn 140 rijdt toch niet naar Den Bosch in de vroege ochtend

TILBURG - Reizigers van buslijn 140 van Tilburg via Oisterwijk naar Den Bosch en vice versa wachten in de vroege ochtend al ruim een week lang vergeefs op vervoer. Busmaatschappij Arriva is begonnen met de vakantiedienstregeling. Speciaal voor scholieren was de lijn die rond half acht Oisterwijk aandoet nog overeind gebleven. Dat lukt toch niet vanwege personeelstekorten.

27 juni