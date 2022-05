Drie bezoekers feest Kaatsheuvel doen aangifte om ‘needle spiking’, geen naalden gevonden

Via een enorme wolk van aandacht door naar haar eigen leven: Ireen Wüst is nu echt schaat­ser-af

GOIRLE - Dat was ’m dan, de allerlaatste huldiging van Ireen Wüst, zo gaf ze zaterdag in haar eigen Goirle aan. Inclusief de onthulling van een beeld. ,,Goirle is mijn dorp. Ik voel me door jullie jarenlange support nog steeds een echte Goolse. Vandaag bij jullie sluit ik echt mijn schaatscarrière af.’’ En toen ze dat zei, schoot ze vol.

21 mei