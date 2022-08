Drie Tilburgse tieners aangehouden voor mishandeling en beroving Eindhovense jongens op kermis

Welk kind mag er een weekje naar Villa Pardoes? ‘Het zijn vaak lastige afwegingen’

KAATSHEUVEL - Wat houdt precies ‘een beperkte levensverwachting’ in en welk gezin komt wel in aanmerking voor Villa Pardoes en welk gezin niet? Bij de medische commissie van het Kaatsheuvelse vakantiehuis worden deze ingewikkelde vragen beantwoord. ,,Soms zijn het echt uitgebreide discussies die we dan hebben.”

