Driemaal is scheepsrecht: Centaurusvijver in Tilburg succesvol gereinigd

Leijpark-feest Back to the 90's sneuvelt weer door corona: ‘Geen personeel en materiaal te krijgen’

TILBURG - Na twee jaar coronaverdriet mogen de grote festivals weer, maar dat is nog lang niet zaligmakend. Zo moet het grote Leijpark-feest Back to the 90's, altijd goed voor duizenden bezoekers, aankomende zomer verstek laten gaan. Doordat de coronacrisis zo lang duurde is veel festivalpersoneel op zoek gegaan naar andere banen.

17 april