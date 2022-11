Dronken bestuurder rijdt tegen auto en slaat op de vlucht in Tilburg

Inloophuis in Tilburg al tien jaar plek voor mensen met kanker: ‘We hebben het helemaal niet vaak over onze ziekte’

TILBURG - Even ontspannen of onder lotgenoten zijn die weten wat het is om kanker te hebben. Inloophuis Midden-Brabant in Tilburg biedt zo’n plek, al tien jaar lang. ,,Er wordt hier ook veel gelachen, hoor.”

11 november