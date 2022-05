Droogte gaat zorgen voor nog meer oppompverboden in waterschap De Dommel

FNV: chauffeurs streekver­voer Tilburg staken zaterdag vanwege hoge werkdruk

TILBURG - Chauffeurs in het streekvervoer leggen zaterdag in Tilburg het werk neer, meldt vakbond FNV. Het is de tweede staking in een landelijke estafette van streekvervoerstakingen voor een betere cao. Ook in Enschede, Hengelo en Haaksbergen wordt gestaakt.

