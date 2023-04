Duikers van politie op zoek naar wapen in Tilburg, vinden stuk gereedschap in vijver

indebuurt.nl Goede deal: studenten­ver­e­ni­ging St. Olof kocht deze oude boerderij ooit voor één gulden

De Tongerlose Hoef aan de Reitse Hoevenstraat is een eeuwenoude boerderij met een lange geschiedenis. De huidige hoeve komt uit de zeventiende eeuw en is een van de oudste nog bestaande gebouwen van Tilburg. Maar voor dat bestaan was een heel bijzondere reddingsactie nodig!