Duitse supporters mishandelen beveiligers tijdens wedstrijd Tilburg Trappers

De Lariebel­len zingend op toernee door de regio

12:00 TILBURG - De Lariebellen is het zangkoor van woonzorgcentrum Het Laar in Tilburg. Acht demente ouderen gaan dagbestedingslocaties en verzorgingshuizen in de regio langs om ‘moderne’ hits te vertolken. Donderdagmiddag was Convivio dagbesteding aan de beurt.