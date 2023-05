Duizendmaal dank voor de man die Tilburg inspireerde en hielp: ‘Dankzij Poels ben ik de vrouw die ik vandaag ben’

Een stage­plaats bij Pater Poels? Dat zat er niet in, maar wijze levensles­sen wel

TILBURG - Gerrit Poels, de broodpater van Tilburg, heeft zich in de harten van velen genesteld. Dat blijkt uit de stroom aan reacties op zijn overlijden op 93-jarige leeftijd. Dit is het tweede stuk met herinneringen, het eerste artikel staat hier. Maandagmiddag is er gelegenheid om afscheid te nemen van Poels.